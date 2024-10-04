THE LAWS THAT GOVERN YOUR PUBLIC SERVICE AND SERVANTS IS BROKEN - THE SOCIAL CONTRACT IS BROKEN AS THEY ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK We need to come together in numbers to fight this EVIL our duty is to share this information widely to awaken the sleeping masses , and save them from this abomination
Share this post
THE LAWS THAT GOVERN YOUR PUBLIC SERVICE AND SERVANTS IS BROKEN - THE SOCIAL CONTRACT IS BROKEN AS THEY ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
saveusnow.substack.com
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
THE LAWS THAT GOVERN YOUR PUBLIC SERVICE AND SERVANTS IS BROKEN - THE SOCIAL CONTRACT IS BROKEN AS THEY ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
THE LAWS THAT GOVERN YOUR PUBLIC SERVICE AND SERVANTS IS BROKEN - THE SOCIAL CONTRACT IS BROKEN AS THEY ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Oct 04, 2024
20
Share this post
THE LAWS THAT GOVERN YOUR PUBLIC SERVICE AND SERVANTS IS BROKEN - THE SOCIAL CONTRACT IS BROKEN AS THEY ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
saveusnow.substack.com
3
Recent Posts
THE LAWS THAT GOVERN YOUR PUBLIC SERVICE AND SERVANTS IS BROKEN - THE SOCIAL CONTRACT IS BROKEN AS THEY ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK