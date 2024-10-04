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THE LAWS THAT GOVERN YOUR PUBLIC SERVICE AND SERVANTS IS BROKEN - THE SOCIAL CONTRACT IS BROKEN AS THEY ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

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Oct 04, 2024
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THE LAWS THAT GOVERN YOUR PUBLIC SERVICE AND SERVANTS IS BROKEN - THE SOCIAL CONTRACT IS BROKEN AS THEY ARE PLANNING YOUR EXTERMINATION - BE THE RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK We need to come together in numbers to fight this EVIL our duty is to share this information widely to awaken the sleeping masses , and save them from this abomination

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