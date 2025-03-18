SMART METER ARE WEAPONIZED RADIATION AND SPY ON VICTIMS WHO TOOK THE NANO META ANTENNA INJECTION FOR WBAN 2030 AGENDA HELP AVAILABLE TO GET THEM REMOVED INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
SMART METER ARE WEAPONIZED RADIATION AND SPY ON VICTIMS WHO TOOK THE NANO META ANTENNA INJECTION FOR WBAN 2030 AGENDA HELP AVAILABLE TO GET THEM REMOVED INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
SMART METER ARE WEAPONIZED RADIATION AND SPY ON VICTIMS WHO TOOK THE NANO META ANTENNA INJECTION FOR WBAN 2030 AGENDA HELP AVAILABLE TO GET THEM REMOVED INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Mar 18, 2025
Recent Posts
Share this post