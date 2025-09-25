Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
2
11

REDUCE YOUR RELIANCE ON SMART DEVICES GET RID OF SMARTMETERS NOW THEY ARE ASSAULT WEAPONS AND GOING TO BE USED TO ATTACK YOU. CONTACT INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK FREE ADVICE HOW TO GET THEM REMOVED

REDUCE YOUR RELIANCE ON SMART DEVICES GET RID OF SMARTMETERS NOW THEY ARE ASSAULT WEAPONS AND GOING TO BE USED TO ATTACK YOU. CONTACT INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK FREE ADVICE HOW TO GET THEM REMOVED
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Sep 25, 2025
2
11
Share
Transcript

REDUCE YOUR RELIANCE ON SMART DEVICES GET RID OF SMARTMETERS NOW THEY ARE ASSAULT WEAPONS AND GOING TO BE USED TO ATTACK YOU. CONTACT INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK FREE ADVICE HOW TO GET THEM REMOVED

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture