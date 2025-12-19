ONCE YOU ACCEPT THE GLOBALISTS ARE PLANNING A MASS DEPOPULATION THEN THE DEPLOYMENT OF 5G LED ELECTRONIC DIRECTED ENERGY WEAPONS AND BIO WEAPON INJECTIONS MAKES PERFECT SENSE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
ONCE YOU ACCEPT THE GLOBALISTS ARE PLANNING A MASS DEPOPULATION THEN THE DEPLOYMENT OF 5G LED ELECTRONIC DIRECTED ENERGY WEAPONS AND BIO WEAPON INJECTIONS MAKES PERFECT SENSE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
ONCE YOU ACCEPT THE GLOBALISTS ARE PLANNING A MASS DEPOPULATION THEN THE DEPLOYMENT OF 5G LED ELECTRONIC DIRECTED ENERGY WEAPONS AND BIO WEAPON INJECTIONS MAKES PERFECT SENSE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Dec 19, 2025
Recent Posts