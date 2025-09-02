Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
1
2

MY JOURNEY STARTED AND GREW SIGNIFICANTLY AS 5G IS A WEAPON - THE MORE THEY LIED THE MORE PEOPLE DIED - THE MORE THE EVIDENCE GREW AGAINST THEM - JUSTICE IS COMING - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

MY JOURNEY STARTED AND GREW SIGNIFICANTLY AS 5G IS A WEAPON - THE MORE THEY LIED THE MORE PEOPLE DIED - THE MORE THE EVIDENCE GREW AGAINST THEM - JUSTICE IS COMING - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Sep 02, 2025
1
2
Share
Transcript

MY JOURNEY STARTED AND GREW SIGNIFICANTLY AS 5G IS A WEAPON - THE MORE THEY LIED THE MORE PEOPLE DIED - THE MORE THE EVIDENCE GREW AGAINST THEM - JUSTICE IS COMING - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

© 2025 Save Us Now
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture