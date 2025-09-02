MY JOURNEY STARTED AND GREW SIGNIFICANTLY AS 5G IS A WEAPON - THE MORE THEY LIED THE MORE PEOPLE DIED - THE MORE THE EVIDENCE GREW AGAINST THEM - JUSTICE IS COMING - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
MY JOURNEY STARTED AND GREW SIGNIFICANTLY AS 5G IS A WEAPON - THE MORE THEY LIED THE MORE PEOPLE DIED - THE MORE THE EVIDENCE GREW AGAINST THEM - JUSTICE IS COMING - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
MY JOURNEY STARTED AND GREW SIGNIFICANTLY AS 5G IS A WEAPON - THE MORE THEY LIED THE MORE PEOPLE DIED - THE MORE THE EVIDENCE GREW AGAINST THEM - JUSTICE IS COMING - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Sep 02, 2025
Recent Posts
Share this post