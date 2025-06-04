ITS A GLOBALIST SATANIC CULT WHO ARE PLANNING AN EXTERMINATION - WE HAVE CAUGHT THEM RED HANDED WITH THEIR FIFTH GENERATION ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS DEPLOYMENT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
ITS A GLOBALIST SATANIC CULT WHO ARE PLANNING AN EXTERMINATION - WE HAVE CAUGHT THEM RED HANDED WITH THEIR FIFTH GENERATION ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS DEPLOYMENT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
ITS A GLOBALIST SATANIC CULT WHO ARE PLANNING AN EXTERMINATION - WE HAVE CAUGHT THEM RED HANDED WITH THEIR FIFTH GENERATION ELECTRONIC ASSAULT WEAPONS DEPLOYMENT - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Jun 04, 2025
Recent Posts
Share this post