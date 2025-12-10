Save’s Substack

Save’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

ITS A BIO WEAPON INJECT-ABLE AND THERE IS AN IMMINENT THREAT TO LIFE - ARRESTING THE CRIMINALS BEFORE MORE PEOPLE ARE ASSAULTED AND MURDERED - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

ITS A BIO WEAPON INJECT-ABLE AND THERE IS AN IMMINENT THREAT TO LIFE - ARRESTING THE CRIMINALS BEFORE MORE PEOPLE ARE ASSAULTED AND MURDERED - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Save Us Now's avatar
Save Us Now
Dec 10, 2025

ITS A BIO WEAPON INJECT-ABLE AND THERE IS AN IMMINENT THREAT TO LIFE - ARRESTING THE CRIMINALS BEFORE MORE PEOPLE ARE ASSAULTED AND MURDERED - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 Save Us Now · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture