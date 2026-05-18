IF YOUR GOING TO TAKE ON THE ENEMY - YOU NEED TO KNOW HIS BATTLE PLAN - ONCE YOU HAVE IT - YOU CAN THEN SET ABOUT GOING ON THE OFFENSIVE AND DEFEATING HIM - PLEASE SHARE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

IF YOUR GOING TO TAKE ON THE ENEMY - YOU NEED TO KNOW HIS BATTLE PLAN - ONCE YOU HAVE IT - YOU CAN THEN SET ABOUT GOING ON THE OFFENSIVE AND DEFEATING HIM - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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IF YOUR GOING TO TAKE ON THE ENEMY - YOU NEED TO KNOW HIS BATTLE PLAN - ONCE YOU HAVE IT - YOU CAN THEN SET ABOUT GOING ON THE OFFENSIVE AND DEFEATING HIM - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
May 18, 2026
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