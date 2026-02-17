IF ONLY NORTHUMBRIA POLICE HAD INVESTIGATED PROPERLY - WHAT COMES NEXT IS GOING TO BE BIBLICAL WITH ALL THOSE CHIPPED GETTING EXECUTED IN LARGE NUMBERS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
IF ONLY NORTHUMBRIA POLICE HAD INVESTIGATED PROPERLY - WHAT COMES NEXT IS GOING TO BE BIBLICAL WITH ALL THOSE CHIPPED GETTING EXECUTED IN LARGE NUMBERS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
IF ONLY NORTHUMBRIA POLICE HAD INVESTIGATED PROPERLY - WHAT COMES NEXT IS GOING TO BE BIBLICAL WITH ALL THOSE CHIPPED GETTING EXECUTED IN LARGE NUMBERS - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Feb 17, 2026
Recent Posts