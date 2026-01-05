FIRST VIDEO 7-12-2020 OPERATION TALLA. UK POLICE WOULD NOT INVESTIGATE A COMPLAINT OF FUTURE COVID VACCINE DEATHS AND INJURYS CONTRARY TO LAW. PERVERTING THE COURSE OF JUSTICE AN INDICTABLE CRIME.

FIRST VIDEO MADE ON 7-12-2020 EVIDENCE OF OPERATION TALLA IN PLAY. WHERE UK POLICE WOULD NOT INVESTIGATE A CRIMINAL COMPLAINT OF COVID VACCINE DEATH AND INJURYS. CONTRARY TO LAW. THEY WERE WILLFULLY PERVERTING THE COURSE OF JUSTICE AN INDICTABLE CRIME. OPERATION TALLA ORDERS WERE ISSUED BY UK POLICE GOLD COMMAND FOR POLICE CONSTABLES NOT TO TAKE OR INVESTIGATE COMPLAINTS REGARDING COVID VACCINE DEATHS OR INJURYS . THE CONSTABLES BETRAYED THIER OATH OF OFFICE AND THE PEOPLE THEY ARE PAID TO PROTECT INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Jan 05, 2026
