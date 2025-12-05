EVERYONE KEEPS ASKING WHAT IS 5G - THIS IS 5G - NOW YOU KNOW - PLEASE SHARE OUT FAR AND WIDE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK AND JOIN OUR CAMPAIGN TO STOP THIS ABOMINATION
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
EVERYONE KEEPS ASKING WHAT IS 5G - THIS IS 5G - NOW YOU KNOW - PLEASE SHARE OUT FAR AND WIDE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
EVERYONE KEEPS ASKING WHAT IS 5G - THIS IS 5G - NOW YOU KNOW - PLEASE SHARE OUT FAR AND WIDE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Dec 05, 2025
Recent Posts