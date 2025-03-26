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ARE YOU IN FEAR AFTER FINDING OUT THAT THE C40 DIGITAL CITY IS AN EXTERMINATION AGENDA USING ELECTROMAGNETIC LASER WEAPON - HAVE YOU BEEN ASSAULTED BY THE WEAPON - LET US KNOW INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

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Mar 26, 2025
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