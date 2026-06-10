A PRESENTATION THAT IS GOING OUT ACROSS THE WORLD TO ALERT THE PUBLIC OF THE WEAPONS AND THEIR PLANNED ATTACK ON THE CIVILIAN POPULATION - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

A PRESENTATION THAT IS GOING OUT ACROSS THE WORLD TO ALERT THE PUBLIC OF THE WEAPONS AND THEIR PLANNED ATTACK ON THE CIVILIAN POPULATION - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK