A PRESENTATION THAT IS GOING OUT ACROSS THE WORLD TO ALERT THE PUBLIC OF THE WEAPONS AND THEIR PLANNED ATTACK ON THE CIVILIAN POPULATION - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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A PRESENTATION THAT IS GOING OUT ACROSS THE WORLD TO ALERT THE PUBLIC OF THE WEAPONS AND THEIR PLANNED ATTACK ON THE CIVILIAN POPULATION - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
A PRESENTATION THAT IS GOING OUT ACROSS THE WORLD TO ALERT THE PUBLIC OF THE WEAPONS AND THEIR PLANNED ATTACK ON THE CIVILIAN POPULATION - INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Jun 10, 2026
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