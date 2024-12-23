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5G A MICROWAVE ASSAULT WEAPON , LINKED TO THE CONTAMINATION IN THE COVID SHOT FOR THE PLANNED E L E - JOIN THE RESISTANCE AND SERVE NON GOVERNANCE DOCUMENTS FROM INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK

5G A MICROWAVE ASSAULT WEAPON , LINKED TO THE CONTAMINATION IN THE COVID SHOT FOR THE PLANNED E L E - JOIN THE RESISTANCE AND SERVE NON GOVERNANCE DOCUMENTS FROM INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
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Dec 23, 2024
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5G IS A ELECTRONIC ASSAULT WEAPON AND WE NOW KNOW ITS LINKED TO THE CONTAMINATION IN THE SHOT FOR THE PLANNED MASS EXTINCTION EVENT - BE THE RESISTANCE GET YOU NONE GOVERNANCE DOCUMENTS FROM INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK GET THEM SERVED

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